O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o candidato democrata, Joe Biden, a quem enfrentará nas eleições de novembro, por sempre usar máscara contra o coronavírus.

Os dois adversários participam na noite desta terça-feira, em Cleveland, no estado de Ohio, do primeiro de três debates eleitorais previstos antes do pleito, no qual Trump tentará se reeleger, enquanto Biden, ex-vice-presidente no governo de Barack Obama, terá o objetivo de recolocar sua legenda no poder.