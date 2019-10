O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quarta-feira como "escória" o congressista democrata Adam Schiff, um dos principais nomes do processo de impeachment contra o governante, e voltou a criticar a imprensa, a qual descreveu como "inimiga do povo".

Trump concedeu entrevista na Casa Branca, ao lado do presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, que ficou em silêncio durante os mais de dez minutos de fala do governante americano. Os alvos dos ataques do republicano foram Schiff, o jornal "The New York Times" e a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.