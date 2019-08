O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou nesta segunda-feira a imprensa pela "ira e fúria que vêm sendo acumuladas por muitos anos" no país, dois dias depois de um ataque de um supremacista branco que deixou 20 pessoas no Texas e de um tiroteio que terminou com nove mortos em Ohio.

Trump afirmou que "republicanos e democratas devem se unir e aprovar estritos controles de antecedentes criminais" de pessoas que compram armas de fogo, além de acrescentar que "talvez isso possa ser alinhado com a reforma das leis de imigração".