O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o prefeito de Portland, o democrata Ted Wheeler, pela situação na cidade, onde uma pessoa morreu no fim de semana passado em distúrbios entre simpatizantes do mandatário republicano e manifestantes do movimento Black Lives Matter ("Vidas negras importam", em tradução livre).

"Portland é um desastre, e tem sido por muitos anos. Se esta piada de prefeito não limpá-la, entraremos e faremos nós mesmos", ameaçou Trump no Twitter.