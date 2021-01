O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca nesta quarta-feira pela última vez como ocupante da chefia de governo, junto com a mulher, Melania, no helicóptero Marine One, horas antes da posse do sucessor, o democrata Joe Biden.

Trump se encaminhou à base aérea militar de Andrews, em Maryland, nos arredores de Washington, onde se despediria dos seguidores, antes de subir no avião presidencial, o Air Force One. Dali, se dirigiria para o clube privado de Palm Beach, na Flórida, que pertence a ele.