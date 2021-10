5 out 2021

EFE Nova York (EUA.) 5 out 2021

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu pela primeira vez em 25 anos, da lista com as 400 maiores fortunas do mundo, que é feita pela revista americana "Forbes".

A fortuna do empresário é calculada em US$ 2,5 bilhões (R$ 13,5 bilhões), valor semelhante ao da edição de 2020 do ranking, em que Trump apareceu na 339ª colocação.