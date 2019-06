O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já anunciou a intenção de tentar a reeleição, demitiu três pesquisadores cujas enquetes mostraram números desanimadores, informaram nesta segunda-feira meios de comunicação americanos.

Trump, de 73 anos, deve anunciar formalmente o início de sua campanha eleitoral para um segundo mandato presidencial na terça-feira em Orlando (Flórida) e as pesquisas em questão mostram que o atual governante perderia em uma possível disputa com o ex-vice-presidente Joe Biden, que lidera as intenções de voto entre os 20 pré-candidatos do Partido Democrata.