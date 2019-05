O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou neste sábado em Tóquio para uma visita de quatro dias, onde manterá contatos políticos com autoridades do Japão e será recebido em audiência pelo novo imperador, Naruhito.

O avião de Trump aterrissou no Aeroporto Internacional de Tóquio às 16h58 (horário local, 4h58 de Brasília). Taro Kono, ministro das Relações Exteriores do Japão, estava entre as personalidades que o receberam na escada de saída da aeronave.