O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou nesta segunda-feira que durante os dois últimos anos a Coreia do Norte "não fez testes nucleares nem de mísseis de longo alcance", e disse estar "muito contente" com o andamento do diálogo com o regime de Pyongyang.

Trump voltou a minimizar a importância dos últimos testes com mísseis balísticos feitos por Pyongyang, durante uma entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira em Tóquio junto com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, dentro da sua visita oficial ao Japão.