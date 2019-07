O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai discursar na próxima segunda-feira visando a "liderança ambiental" americana sob seu mandato, apesar de sua decisão de se retirar do Acordo de Paris sobre o clima e sua eliminação de dezenas de regras destinadas a proteger o meio ambiente em seu país.

"O presidente fará um discurso na segunda-feira na Casa Branca para reconhecer a liderança de seu governo no plano ambiental e o papel dos EUA como líder do resto do mundo neste campo", antecipou na sexta-feira à Agência Efe, o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere.