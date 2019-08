O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira durante a cúpula do G7 realizada na cidade de Biarritz, na França, que está disposto a se reunir com o presidente do Irã, Hassan Rohani, "se as circunstâncias forem corretas".

"Se as circunstâncias forem corretas, certamente estaria de acordo" em se encontrar com o presidente iraniano, ressaltou o americano em entrevista coletiva conjunta com o presidente da França, Emmanuel Macron, no fechamento da cúpula do G7.