O primeiro debate frente a frente entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e o candidato do Partido Democrata a derrotá-lo nas eleições de novembro, Joe Biden, realizado nesta terça-feira, em Cleveland, começou acalorado e com troca de acusações.

Primeiro, Trump chamou Biden de "socialista", após afirmar que seu oponente planejava eliminar os planos privados de saúde no país, alegando que os democratas querem "ir pela via socialista".

Vice-presidente no governo de Barack Obama, marcado por uma profunda reforma da saúde, Biden então acusou Trump de ser mentiroso.

"O fato é que tudo o que disse até agora é simplesmente uma mentira. Não estou aqui para desmentir suas mentiras. Todo mundo sabe que ele é um mentiroso", afirmou. EFE

