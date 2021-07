O ex-presidente americano Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos estão "doentes" na fronteira com o México, que segundo ele, está no momento "mais perigoso da história do país".

"Temos um país doente em muitos aspectos: está doente nas eleições e doente na fronteira. E se não há boas eleições nem uma fronteira forte, não há um país", reclamou o ex-mandatário, que viajou ao estado do Texas nesta quarta-feira para visitar a fronteira com o governador republicano Greg Abbott.