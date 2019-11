O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira que o principal problema econômico do país, atualmente, é o Federal Reserve (Fed), um dia depois de um novo corte na taxa básica de juros, o terceiro seguido.

"O Fed nos coloca em desvantagem competitiva. A China não é o nosso problema, o Federal Reserve é", escreveu o chefe de governo, em postagem no perfil que mantém no Twitter.

Nas declarações, Trump citou nominalmente o presidente do Fed, Jay Powell, garantindo que as pessoas estão "decepcionadas" com ele e com a instituição que comanda.

A redução da taxa básica de juros foi de um quarto de ponto percentual, que a deixa no patamar de 1,5% a 1,75%, em meio a preocupações com uma desaceleração econômica nos EUA e no mundo.

Trump, por sua vez, quer que o Fed leve a marca para perto do 0%, como forma de estimular o crescimento da economia do país. Powell, por sua vez, revelou que a instituição ainda vai levar um tempo para modificar outra vez a política monetária.

A redução dos juros foi anunciada no mesmo dia em que o Departamento do Comércio informou que a economia americana cresceu 1,9% no terceiro trimestre, menos que os dois anteriores (3,1% no primeiro e 2% no segundo). EFE

afs/bg