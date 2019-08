O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que os demais membros do G7 não o pressionaram para que pise no freio na guerra comercial com a China.

"Ninguém me disse isso", respondeu Trump em uma breve entrevista em Biarritz, na França, onde acontece a cúpula do grupo, a uma pergunta sobre se os aliados haviam lhe pedido para conter o conflito, que está desacelerando o crescimento econômico mundial.