O presidente dos Estados unidos, Donald Trump, disse que está monitorando "de perto" o aumento dos casos de infecção pelo novo coronavírus na América Latina e analisando a situação na fronteira com o México para conter o avanço da Covid-19.

As declarações foram feitas nesta segunda-feira em pronunciamento a jornalistas durante uma visita a um centro de pesquisas no estado da Carolina do Norte onde estão sendo produzidos alguns componentes para a vacina que está sendo desenvolvida pela empresa farmacêutica Novavax.