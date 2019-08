O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que "o ódio não tem espaço" no país e citou problemas de "saúde mental" ao falar dos ataques do Texas e de Ohio, que deixaram 29 mortos e dezenas de feridos no fim de semana.

"O ódio não tem espaço no nosso país", declarou o governante aos jornalistas, antes de embarcar no avião presidencial rumo a Washington depois de passar o fim de semana no seu clube de golfe, em Nova Jersey.