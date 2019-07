O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou nesta segunda-feira que as operações para deportar imigrantes ilegais foram "muito bem-sucedidas", apesar de as autoridades americanas não terem dado detalhes ou ao menos confirmado que tenham sido realizadas.

"As batidas do ICE (Serviço de Imigração e Alfândegas) foram muito bem-sucedidas, as pessoas entraram no nosso país de maneira ilegal, e muitas delas se foram no domingo", disse Trump aos jornalistas em um ato na Casa Branca.