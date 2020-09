O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o país está fazendo um trabalho "muito melhor do que a União Europeia" no combate à pandemia do novo coronavírus e citou a Espanha entre os membros do bloco que estão tendo mais dificuldades.

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump também afirmou que o pico das transmissões de Covid-19 já passou nos EUA, embora o país ainda tenha os maiores números totais de contágios e mortes pela doença.