O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o possível acordo comercial futuro entre seu país e o Reino Unido "tem um tremendo potencial".

Em entrevista coletiva conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May, Trump destacou que está comprometido a fechar um pacto de livre-comércio bilateral "dois ou três vezes maior" do que ambos países têm neste momento depois do Brexit.