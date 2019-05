O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou no sábado ao Japão em visita oficial, teve hoje sua primeira conversa informal com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, em uma partida de golfe em Tóquio.

Embora não tenha sido informado sobre o ganhador, fontes oficiais disseram que a partida durou duas horas e meia, em um campo de golfe a sudeste de Tóquio, uma região que foi castigada o sábado por um terremoto de moderada intensidade.