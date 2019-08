O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, discordou neste domingo do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre se os recentes testes com mísseis de curto alcance da Coreia do Norte violam as resoluções das Nações Unidas.

"Não estou satisfeito, mas (o líder norte-coreano, Kim Jong-un) não está violando nenhum acordo", afirmou Trump, ao lado de Abe, em pronunciamento conjunto durante a cúpula do G7 realizada em Biarritz, na França.