EFE Nashville (EUA) 23 out 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato do Partido Democrata à Casa Branca, Joe Biden, se acusaram mutuamente de receber dinheiro de governos estrangeiros, durante o segundo e último debate entre eles antes das eleições presidenciais de 3 de novembro.

Trump afirmou no debate, realizado em Nashville, no estado do Tennessee, que Biden recebeu dinheiro da Rússia, colocou seu filho Hunter em uma companhia de gás da Ucrânia em troca de influência e facilitou os negócios de seus irmãos em lugares como o Iraque.