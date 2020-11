As diferenças de votos entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu adversário democrata, Joe Biden, continuam sendo mínimas em alguns dos principais estados que podem pender a balança para um lado ou para o outro.

As atenções estão voltadas para a contagem de votos em Nevada, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, enquanto no Arizona, estado em que projeções de alguns da grande mídia deram a vitória a Biden, as distâncias entre os dois foi encurtada.