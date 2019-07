O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram ontem por telefone e concordaram em manter a "cooperação" contra as "atividades malignas" do Irã na região, em um momento de fortes tensões com Teerã.

Um porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, informou em comunicado nesta quinta-feira que os dois governantes conversaram sobre "a cooperação entre Estados Unidos e Israel para promover seus interesses nacionais compartilhados de segurança nacional".