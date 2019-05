O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou nesta segunda-feira disposto a falar com o Irã para reduzir as atuais tensões, e se referiu a uma possível mediação nesse sentido que o governo do Japão pode fazer.

"Sei que o primeiro-ministro (japonês Shinzo Abe) tem uma boa relação com o Irã", afirmou Trump em breve declaração aos jornalistas antes de começar uma reunião com Abe no palácio de Akasaka, residência do chefe de Estado convidado.