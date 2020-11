O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, ganhou as eleições nos estados de Indiana e Kentucky, enquanto o candidato democrata, Joe Biden, levou a melhor em Vermont, de acordo com as primeiras análises da imprensa americana.

Neste cenário, Trump somará os 11 delegados de Indiana e os oito do Kentucky, já Biden ficará com os três de Vermont. São necessários ao menos 270 dos 538 delegados para vencer as eleições presidenciais dos EUA. EFE