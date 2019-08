O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta sexta-feira que os interesses da Associação Nacional do Rifle (NRA, sigla em inglês) serão "totalmente representados" nas negociações com o Congresso, diante da crescente pressão por mais controles sobre as armas de fogo.

"Estão em andamento discussões sérias entre os líderes na Câmara (dos Representantes) e no Senado sobre controles significativos de antecedentes (de compradores de armas). Também estive falando com a NRA, e outros, para que as suas fortes opiniões estejam plenamente representadas e (sejam) respeitadas", disse o presidente no Twitter.