O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que está "entristecido" com a prisão de Steve Bannon e se dissociou da campanha privada para construir o muro na fronteira com o México, com a qual o ex-conselheiro supostamente fraudou milhares de dólares.

"Eu me sinto muito mal, muito triste", afirmou o mandatário ao ser perguntado sobre a detenção do ex-assessor em breve entrevista na Casa Branca, antes de se reunir com o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhimi.