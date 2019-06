O encontro entre Donald Trump e Pedro Sánchez na Cúpula do Grupo dos Vinte (G20) nesta sexta-feira foi marcado por um gesto no qual o presidente americano parece mandar o presidente do Governo espanhol se sentar, fato que o Palácio de Moncloa diminuiu a importância, além de ressaltar que os dois se cumprimentaram com cordialidade.

Foi no início do plenário da cúpula, quando Trump e Sánchez se cumprimentaram com um aperto de mãos.