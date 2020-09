O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabia em fevereiro que a Covid-19 era especialmente "mortal" e que poderia causar grandes estragos no país, mas minimizou intencionalmente a gravidade da doença para os americanos, afirmou o jornalista Bob Woodward em seu novo livro, "Rage" ("Ira", em tradução livre).

Woodward, que entrevistou Trump 18 vezes para o livro, afirma que o mandatário admitiu no dia 19 de março que estava tirando a importância do perigo de propósito, informou nesta terça-feira o jornal "The Washington Post", que analisou antecipadamente uma cópia do livro.