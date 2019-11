O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto com a família, se mudará da residência oficial de Nova York - onde viveu por décadas antes de chegar à Casa Branca - para a Flórida, estado com mais benefícios fiscais.

O próprio Trump confirmou a mudança pelo Twitter na noite de quinta-feira, após o jornal "The New York Times" publicar a informação.

A residência, que até então era um luxuoso triplex na Trump Tower de Manhattan, agora se torna Mar-a-Lago, sua famosa mansão e clube particular em Palm Beach, onde passa os fins de semana de inverno para fugir do frio de Washington.

"Eu aprecio Nova York e seu povo, e sempre apreciarei, mas infelizmente, embora eu pague milhões de dólares em impostos municipais e estaduais a cada ano, os líderes políticos municipais e estaduais têm me tratado muito mal. Poucos foram tratados pior. Detesto ter de tomar esta decisão, mas, no final, será a melhor para todos os envolvidos", disse o presidente.

Trump nunca divulgou as declarações do imposto de renda, rompendo uma tradição de décadas na política dos EUA, então não se sabe quanto ele paga de impostos nem onde.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, negou que Trump contribua para o estado: "Trump não pagou impostos aqui. Ele é todo seu, Flórida.

Uma fonte próxima a Trump disse ao jornal "The New York Times" que a razão para a mudança da residência oficial do presidente é fiscal.

A Flórida não tem imposto estadual ou sobre herança, por isso tornou-se um destino popular para Nova York e milionários do nordeste, especialmente desde as mudanças fiscais promovidas pela reforma tributária de Trump.

Com a mudança de residência, Trump não terá que pagar os 9% de imposto estadual de Nova York ou os 4% da cidade, e seus sucessores evitarão os 16% que o estado impõe em heranças superiores a US$ 10 milhões.

Além disso, enquanto Trump desperta grande rejeição na terra natal, Nova York, fortemente democrata, o estado da Flórida, onde ganhou em 2016, é de vital importância para uma eventual reeleição no próximo ano. EFE

at/vnm