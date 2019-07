O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira que os 17 iranianos detidos pelo governo do Irã trabalhassem para a CIA e garantiu que as acusações são "apenas mais mentiras e propaganda".

"O relatório do Irã de que capturou espiões da CIA é totalmente falso. Verdade zero. Apenas mais mentiras e propaganda (como o drone abatido) lançadas por um regime religioso que está falhando e não tem ideia do que fazer", escreveu Trump em mensagem publicada na sua conta pessoal do Twitter.