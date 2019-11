O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu nesta terça-feira ajuda militar ao México para o combate aos carteis do narcotráfico, após tomar conhecimento que vários membros de uma família mórmon foram mortos no norte do país, supostamente por traficantes de drogas.

"É a hora do México, com a ajuda dos Estados Unidos, liberar a guerra aos cartéis de drogas e limpá-los da face da terra. Aguardamos apenas a ligação de seu grande novo presidente!", escreveu Trump no Twitter.

Ele disse que, se o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedir ajuda "para limpar esses monstros, os EUA estarão prontos, dispostos e aptos de se envolver e fazer o trabalho de maneira rápida e eficaz".

O mandatário americano fez esta proposta depois que vários meios de comunicação mexicanos noticiaram ontem que nove membros de uma comunidade mórmon, instalada há várias décadas no norte do México, foram assassinados após sofrerem uma emboscada por pessoas armadas. Entre os mortos estão seis crianças.

Segundo o jornal mexicano "Reforma", no ataque que ocorreu entre os estados de Chihuahua e Sonora, as vítimas eram em sua maioria crianças. Seis pessoas ficaram feridas, um menor conseguiu escapar ileso e outro aparentemente desapareceu.

Os mortos pertenciam à família LeBarón, formada principalmente por cidadãos americanos, de acordo com a imprensa local.

"Uma família maravilhosa e amigos de Utah foram pegos entre dois cartéis de drogas cruéis, que estavam atirando um contra o outro. Como resultado, muitas pessoas americanas mortas, incluindo crianças pequenas, e alguns desaparecidos", lamentou Trump.

Um integrante da família LeBarón, Lafe Langford Jr., compartilhou um vídeo de um carro queimado, com uma mensagem explicando que a maioria dos mortos eram americanos que viviam e trabalhavam entre o México e EUA.

"Precisamos que isso seja compartilhado e o mundo inteiro possa testemunhar os terríveis atos desumanos e brutais que foram cometidos contra nós hoje", disse ele.

Até o momento, o motivo do crime é desconhecido. EFE

asl/phg