O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, anunciou neste domingo que o presidente Donald Trump ordenou a retirada total das tropas americanas do norte da Síria, região na qual as forças da Turquia e dos curdos protagonizam vários confrontos.

"Ontem à noite falei com o presidente depois de conversar com o resto da equipe de segurança nacional, e ele me indicou que começássemos a retirar deliberadamente as forças do norte da Síria", disse Esper em entrevista ao programa "Face the Nation", da rede de televisão "CBS".