O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira ao Federal Reserve (Fed), o banco central americano, que faça um corte de 1 ponto percentual nas taxas básicas de juros do país, uma medida considerada apenas em cenários de recessão.

"Em um período bastante curto de tempo, deveríamos reduzir a taxa do Fed em pelo menos 100 pontos básicos, com talvez algo de alívio quantitativo", escreveu Trump no Twitter.