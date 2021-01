O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para tentar convencer o vice-presidente, Mike Pence, a rejeitar a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden na sessão de certificação realizada nesta quarta-feira no Congresso, um gesto sem precedentes e que teria valor legal.

Segundo as leis que regem o processo eleitoral dos EUA, ambas as câmaras do Congresso devem se reunir neste dia em uma sessão conjunta para abrir e contar os certificados dos votos correspondentes a cada estado do país.