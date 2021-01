O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira aos manifestantes que invadiram o Capitólio, prédio do Congresso do país, para que "voltem para casa em paz", mas insistiu que foi "roubado" nas eleições presidenciais de novembro do ano passado.

Em vídeo postado no Twitter mais de duas horas após a invasão, Trump disse: "vocês têm que ir para casa agora, temos que ter paz, temos que ter lei e ordem (...) Não queremos ninguém ferido"