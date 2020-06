O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump pediu ao presidente da China, Xi Jinping, para ajudá-lo a vencer as eleições de 2020 com gestos que poderiam atrair eleitores, como a compra de soja e trigo americanos por parte de Pequim, de acordo com o novo livro de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca.

Trechos de "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (ainda sem título em português) foram divulgados nesta quarta-feira pela imprensa americana, e espera-se que ele seja lançado no dia 23 de junho, embora o governo dos EUA tenha processado Bolton ontem para impedir a publicação, alegando que revela informações confidenciais que poderiam colocar em risco a segurança nacional.