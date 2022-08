O FBI encontrou, na operação de busca e apreensão na mansão do ex-presidente Donald Trump 184 documentos sigilosos, incluindo 67 marcados como confidenciais, 92 como secretos e 25 como ultrassecretos, conforme revelou nesta sexta-feira o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Assim indica uma versão editada do documento que indica as razões que justificaram a revista por agentes do FBI de um dos endereços do ex-chefe de Estado, que foi tornada pública hoje, após decisão judicial.