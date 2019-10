10 out 2019

EFE Lucía Leal, Washington 10 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu nesta quarta-feira que o processo de impeachment aberto pela Câmara de Representantes contra ele, considerado pela Casa Branca como "ilegítimo", terminará na Suprema Corte.

Um dia depois de informar em carta que não cooperará com a investigação feita pela oposição democrata sobre a pressão exercida pela Casa Branca sobre a Ucrânia para a abertura de inquéritos contra o ex-vice-presidente Joe Biden, Trump admitiu que pode recorrer à Justiça para evitar a sequência do processo no Congresso.