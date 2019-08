O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou nesta terça-feira com um processo contra o estado da Califórnia para tentar reverter uma recente lei estadual que obriga os candidatos às eleições primárias a apresentarem suas declarações de impostos.

A nova batalha jurídica do presidente com a Califórnia foi iniciada com a apresentação de uma ação no Tribunal do Distrito Leste do estado, em Sacramento, para questionar a chamada "Lei de Transparência e Responsabilidade Fiscal" (SB27).