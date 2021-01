O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vive as últimas horas no cargo, garantiu nesta quarta-feira, em discurso realizado na base aérea de Andrews, em Maryland, que a saída do poder não representa o fim da carreira política.

"Estaremos de volta de alguma maneira", garantiu o mandatário, que não deu detalhes sobre os planos para o futuro, antes de embarcar o avião presidencial, o Air Force One, pela última vez, e partir para a mansão que possui em Palm Beach, na Flórida.