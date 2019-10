O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou neste sábado uma mensagem aos seus correligionários de Partido Republicano: será implacável com aqueles que apoiarem os democratas no processo de impeachment contra ele.

No Twitter, Trump usou o senador Mitt Romney, derrotado pelo ex-presidente Barack Obama nas eleições presidenciais de 2016, como exemplo do que pode fazer com os aliados que decidirem apoiar o movimento dos democratas para tirá-lo do poder.