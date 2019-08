O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quarta-feira fortalecer a verificação dos antecedentes criminais de compradores de armas e afirmou que o Congresso tem um "forte apetite" político para aprovar uma lei nesse sentido.

Trump conversou com a imprensa na Casa Branca antes de viajar para as cidades de El Paso, no Texas, e Dayton, em Ohio, onde dois tiroteios deixaram 31 mortos no fim de semana passado.