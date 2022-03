Um juiz federal da Califórnia afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente americano Donald Trump "provavelmente" cometeu um crime grave ao tentar obstruir o trabalho do Congresso quando tentou minar as eleições de 2020, no dia 6 de janeiro de 2021.

O magistrado David Carter, do Tribunal do Distrito Central da Califórnia, emitiu parecer escrito ordenando que 101 e-mails confidenciais de John Eastman, aliado de Trump, sejam entregues ao comite do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do ex-presidente no ano passado.