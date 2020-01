O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve na manhã desta sexta-feira sua primeira reação pública após o ataque em Bagdá confirmado pelo Pentágono, onde morreu o general Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica.

"O Irã nunca venceu uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação", escreveu Trump no Twitter, em seu primeiro comentário após as mortes de Soleimani e também do vice-presidente da milícia iraquiana majoritariamente xiita, Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês), Abu Mahdi al-Muhandis.

Segundo o Pentágono, Soleimani estava desenvolvendo "planos para atacar diplomatas e membros do serviço americano no Iraque e em toda a região".

O general e a Força Quds eram considerados culpados pela "morte de centenas de americanos e membros do serviço de coalizão e pelos ferimentos de milhares".

"Os Estados Unidos seguirão tomando todas as medidas necessárias para proteger nosso povo e nossos interesses em qualquer parte do mundo", disse o comunicado, afirmando que o ataque de hoje tinha como objetivo "impedir futuros planos de ataques iranianos".

Segundo a mídia americana, Trump autorizou a operação na manhã de ontem, que ocorreu em meio à escalada de tensão entre Washington e Bagdá, depois que apoiadores e membros da PMF invadiram a embaixada dos EUA no Iraque, no último dia de 2019.

Em sua conta oficial no Twitter, a PMF denunciou que o veículo em que seu vice-presidente e Soleimani viajavam foi alvo de um ataque aéreo na estrada para o aeroporto internacional e disse que em breve dará mais detalhes.

O general Soleimani era o responsável das operações fora do Irã e esteve presente na Síria e no Iraque, supervisionando as milícias apoiadas por Teerã nos dois países árabes. EFE

