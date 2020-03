O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira que se encontrará com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para um jantar neste sábado em seu resort em Mar-a-Lago, no estado da Flórida.

"Gostaria de jantar na Florida se fosse possível com o presidente do Brasil. Isso vai acontecer amanhã", declarou Trump, que já recebeu Bolsonaro na Casa Branca em março do ano passado, em entrevista coletiva.

Após a coletiva, a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, emitiu nota em que deu detalhes sobre o que será conversado entre os dois chefes de Estado. Oriente Médio, Venezuela e políticas comerciais estarão em pauta.

"Presidente Trump e presidente Bolsonaro discutirão oportunidades para construir um mundo mais próspero, seguro e democrático. Como líderes das duas maiores economias do Hemisfério, eles também discutirão oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, levar paz ao Oriente Médio, implementar políticas comerciais pró-crescimento e investir em infraestrutura. O presidente (Trump) usará esta reunião como uma oportunidade para agradecer ao Brasil por sua forte aliança com os Estados Unidos", diz o comunicado.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou nesta quinta-feira que Bolsonaro visitará no próximo domingo o Comando Sul, responsável pelas Forças Armadas dos EUA na América Latina e Caribe, na cidade de Doral, perto de Miami. O presidente também se reunirá com os dois senadores da Flórida, Rick Scott e Marco Rubio, ambos republicanos.

Bolsonaro, segundo a agenda provisória oficial, participará na segunda-feira e na terça da Conferência Internacional "Brasil-Estados Unidos: Uma Nova Perspectiva em Parceria e Relações de Investimento", que será realizada em um hotel no centro de Miami.

Ainda na segunda, o chefe de governo também se reunirá com integrantes da comunidade brasileira no sul da Flórida, que, segundo dados oficiais, é de cerca de 300 mil pessoas. Depois disso, viajará para visitar na terça, último dia da expedição, a fábrica da Embraer, a terceiro maior fabricante de aeronaves do mundo, em Jacksonville. EFE

