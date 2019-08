Os líderes do G7 continuam divididos sobre o retorno da Rússia ao grupo, conforme reconheceu neste domingo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal incentivador da ideia dentro do fórum.

"Tivemos uma discussão sobre a Rússia (no jantar de líderes do G7 de ontem à noite para decidir) se convidaremos outra vez ou não", disse Trump em pronunciamento ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, durante a cúpula realizada em Biarritz, na França.