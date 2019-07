O ex-embaixador do Reino Unido em Washington Kim Darroch afirmou em um relatório confidencial revelado neste domingo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu o tratado nuclear com o Irã por "vandalismo diplomático", para acabar com o legado do seu predecessor, Barack Obama.

O jornal britânico "Mail on Sunday" assegura que Darroch redigiu esse documento em 2018, após uma visita à Casa Branca do então ministro de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson.